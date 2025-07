« Un couloir humanitaire sera ouvert en direction du nord, jusqu'à la ville de Svatove à compter de mercredi de 08h00 à 20h00, heure de Moscou (05H00 à 17H00 GMT) (…) L'évacuation en toute sûreté de l'ensemble des civils, sans exception, est garantie » a déclaré Mikhaïl Mizintsev, directeur du Centre national russe de gestion de la défense, cité par la chaîne Russia Today.

Il a ajouté que les forces russes étaient prêtes à mener une opération humanitaire pour évacuer les civils.

Concernant la demande de Kiev d'ouvrir un couloir humanitaire vers la ville de Lyssytchansk, le ministère russe de la Défense a estimé qu’il s’agissait « d’une tentative d’évacuer les combattants ukrainiens retranchés dans l'usine chimique Azot, sous couvert d’une opération humanitaire, comme ce fut le cas à Marioupol ».

Le 24 février dernier, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine, ce qui a provoqué une colère et de multiples réactions à l’échelle internationale, ainsi que l'imposition de sanctions financières et économiques inédites et des plus sévères à l'endroit de Moscou.

Pour mettre un terme à son opération, la Russie pose comme préalable le renoncement de l'Ukraine à ses plans d'adhésion à des entités et alliances militaires, dont l'Otan, et l’adoption d’un statut de « neutralité totale », ce que Kiev considère comme étant une « ingérence dans sa souveraineté ».