"Les documents que la Suède et la Finlande ont envoyés à la Turquie concernant leur candidature à l'OTAN ne répondent pas à nos attentes et nos préoccupations doivent être prises en compte", a déclaré Mevlut Cavusoglu, le ministre turc des Affaires étrangères.

Mevlut Cavusoglu s'exprimait mercredi au cours d'une conférence de presse conjointe avec ses homologues norvégien et irlandais, après des réunions dans la capitale turque, Ankara.

Outre la candidature de la Finlande et de la Suède à l’Alliance des 30 nations, les ministres ont également échangé leurs points de vue sur les relations bilatérales, la guerre en Ukraine et la situation humanitaire dans le nord de la Syrie.

Mevlut Cavusoglu a déclaré que les réponses de la Finlande et de la Suède ne répondent pas aux préoccupations de la Turquie, et qu'Ankara a informé Stockholm et Helsinki, ainsi que l'OTAN, de ces manquements.

La Suède et la Finlande ont officiellement demandé à adhérer à l'OTAN le 18 mai, une décision motivée par la guerre de la Russie contre l'Ukraine, qui a débuté le 24 février.

La Turquie, membre de longue date de l'OTAN, a émis des objections à leurs demandes d'adhésion, leur reprochant de tolérer, voire de soutenir des groupes terroristes tels que le PKK et l'organisation terroriste FETO.

Leur adhésion requiert l'approbation unanime des 30 pays membres du bloc.

La Turquie a accueilli dans la capitale Ankara des consultations avec les délégations suédoise et finlandaise sur leurs demandes d'adhésion à l'OTAN.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a indiqué que les discussions n'avaient pas été "au niveau souhaité".