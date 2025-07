Le dernier né de la famille des diffuseurs internationaux de TRT après TRT World, TRT Arabi, TRT Russian, TRT Deutsch et TRT Français, TRT Balkans est une plateforme qui couvrira les questions politiques, sociales, culturelles et économiques des Balkans.

Avec l’objectif de faire entendre la voix de la Turquie au monde entier par le biais de ses diffusions internationaux, le radiodiffuseur public de Turquie, TRT, a lancé TRT Balkans pour accorder également une place à l’échelle mondiale aux problèmes auxquelles sont confrontés les sociétés des Balkans et la région.

La plateforme publiera des contenus spéciaux sur la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro en plusieurs langues : macédonienne, albanaise et BHS (bosniaque, croate, serbe).

L'inauguration officielle de la plateforme numérique TRT Balkans a eu lieu à Ankara, dans la capitale turque, avec la participation du Président du Parlement Mustafa Sentop, du directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, du directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, de la direction de la TRT, des hauts représentants des missions étrangères et des membres de la presse.

Şentop : « Je souhaite à TRT Balkans une longue vie productive et ininterrompue »

Participant à la cérémonie, le président de la Grande Assemblée nationale de Turquie, Mustafa Şentop, a souligné que porter l'héritage commun de la Turquie et des Balkans vers l'avenir par les médias et l'éducation est le plus sublime des idéaux. « Nous consoliderons davantage tous nos liens avec nos frères et sœurs turcs et musulmans des Balkans, grâce à nos établissements d'enseignement et TRT Balkans » a assuré le président du Parlement turc.

M. Şentop a remercié tous les employés de TRT, en particulier son directeur général, Mehmet Zahid Sobacı, qui ont mené à bien ce projet : « Je félicite les employés de TRT qui transmettent les événements qui se déroulent dans le monde et dans notre pays avec précision, rapidité et impartialité et je leur souhaite une bonne continuation. Je suis convaincu que toutes les diffusions prévues plairont aux personnes chaleureuses d'Anatolie et de Roumélie. Je souhaite à TRT Balkans une longue vie bénéfique, productive et ininterrompue ».

Altun : « TRT Balkans sera la voix forte des Balkans »

Le directeur des Communications de la Présidence, Fahrettin Altun a souhaité à TRT Balkans une longue vie fructueuse. « Je pense que TRT Balkans jouera également un rôle important dans la lutte pour la justice internationale de notre pays sous le leadership de notre président, et sera l'un des éléments pionniers de cette lutte pour la justice dans les Balkans. Je crois encore une fois que TRT Balkans sera la voix forte de la géographie balkanique sur la scène internationale » a-t-il confié.

M. Altun a assuré que TRT Balkans transmettra les réalités de la région à travers le regard des acteurs régionaux, et non des puissances extérieures. « TRT Balkans reflétera la richesse ethnique, religieuse et culturelle de la région. TRT Balkans contribuera au développement régional ainsi qu’à la paix et la stabilité mondiales grâce à sa ligne éditoriale à vocation humaine. Bien sûr, TRT Balkans expliquera et transmettra aux Balkans, les thèses et la lutte de notre pays ainsi que notre quête de la vérité de la manière la plus précise et la plus compétente » a-t-il souligné.

Sobacı : « TRT Balkans sera pour le peuple, la voix qui activera la conscience de la société »

Le directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobacı, qui est intervenu à l’inauguration de la cérémonie, a souligné que TRT Balkans sera la source d'un journalisme participatif, impartial et pluraliste : « TRT Balkans contribuera à rassembler différentes identités et cultures autour des valeurs morales communes en partageant avec le public les discours intégrés à la conscience de l'humanité. Dans les Balkans où se sont produits des guerres et des conflits sanglants, la plateforme progressera pour devenir la voix qui activera les consciences de la communauté internationale et locale ».

Le directeur général de TRT s’est félicité de la participation de TRT Balkans aux autres plateformes en langues étrangères de TRT s’adressant à de nombreuses régions du monde. « Dans les Balkans, la concurrence médiatique est assez compliquée. De plus, la propagande noire se fait clairement ressentir. Il y a un espace où des structures telles que l'organisation terroriste sanglante FETO tentent d'établir une influence. Nous nous opposons à cet ordre en établissant une plateforme d'information numérique multilingue dans la région, où les principaux médias produisent des informations et des contenus biaisés et essaient d'influencer les gens de la région par la désinformation » a-t-il continué.

Tanriverdi : « Nous allons expérimenter le pouvoir unificateur de la culture avec TRT Balkans »

Ömer Faruk Tanriverdi, directeur général adjoint de TRT chargé des émissions internationales, a déclaré que TRT Balkans est un facteur unificateur.

« Avec le lancement de TRT Balkans, le dernier membre de la famille TRT, nous visons à atteindre un public de plus de 30 millions de personnes. Nous nous sommes mis en route dans le but de présenter un contenu unique aux Balkans, avec lesquels nous avons des liens historiques très forts et profondément enracinés, ainsi que de renforcer l'échange culturel en cours entre la Turquie et cette région, et de présenter le peuple de la région non seulement les uns aux autres mais aussi au monde. Les retours positifs que nous avons reçus concernant nos autres plateformes numériques nous ont une fois de plus montré que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sûrs que nous allons à nouveau expérimenter le pouvoir unificateur de la culture avec TRT Balkans », a-t-il poursuivi.

Comme toutes les autres plateformes internationales du radiodiffuseur public turque, TRT Balkans va aussi publier du contenu sur Twitter, Facebook, Instagram, Youtube et Tiktok.