La Russie, soutenue par la Biélorussie, la République centrafricaine, le Kirghizstan et le Mali, a torpillé une proposition soutenue par l'Occident visant à déterminer si ses diamants financent la guerre, avant une réunion internationale sur les diamants de conflits au Botswana, selon des lettres consultées par Reuters.

La dissension au sein du processus de Kimberley (PK), qui certifie les exportations de diamants bruts, risque de paralyser l'organisme qui prend ses décisions par consensus.

Les lettres, dont l'existence et le contenu n'avaient pas été rapportés jusqu'ici, font état d'un différend concernant une proposition de l'Ukraine, l'Union européenne, l'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis de discuter de l'invasion de l'Ukraine par la Russie et de l'opportunité d'élargir la définition des diamants de conflits par le PK pour y inclure les acteurs étatiques, lors de sa réunion du 20 au 24 juin au Botswana.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà imposé des sanctions à la société russe Alrosa, premier producteur mondial de diamants bruts, en partie détenu par l'État, qui représentait environ 30% de la production internationale l'année dernière.

Un projet d'ordre du jour daté du 20 mai prévoyait un créneau d'une heure pour discuter de la question, mais le point a été supprimé après les objections de la Russie, appuyée par la Biélorussie, la République centrafricaine (RCA), le Kirghizstan et le Mali. Ces quatre pays ont soutenu la Russie lors des récents votes de l'Assemblée générale des Nations unies.

"Nous nous trouvons dans une impasse", a déclaré Jacob Thamage, président du PK au Botswana, aux participants - qui comprennent 85 États, des représentants de l'industrie et des organisations de la société civile - dans une lettre datée du 9 juin, les exhortant à trouver un terrain d'entente.

Le PK définit les diamants de conflit comme des pierres précieuses utilisées pour financer des mouvements rebelles cherchant à saper les gouvernements légitimes.

Pour que les diamants russes soient officiellement qualifiés de "diamants de conflit", il faudrait en élargir la définition.

Le système de certification, conçu pour empêcher le commerce des "diamants du sang", a été mis en place en 2003 à la suite des guerres civiles dévastatrices en Angola, en Sierra Leone et au Liberia, largement financées par le commerce illicite de diamants.

Le délégué russe du PK a déclaré dans une lettre datée du 20 mai que la situation en Ukraine n'avait "aucune implication" pour le processus de Kimberley et qu'elle était "absolument hors de portée" de son système de certification.