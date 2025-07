Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a discuté jeudi avec le président serbe Aleksandar Vucic des relations bilatérales et des questions régionales.

C’est ce qui ressort d'une réunion tenue par les deux parties après que Vucic a reçu le ministre turc dans la capitale, Belgrade.

"Nous avons discuté avec le président Vucic de nos très bonnes relations bilatérales et des problèmes régionaux, en plus de l'Ukraine et de la Bosnie-Herzégovine", a déclaré Cavusoglu sur Twitter.

De son côté, le leader serbe a déclaré que les deux parties ont discuté de la signature d'un accord pour mettre en œuvre l'accord sur l'utilisation des cartes d'identité dans les voyages entre la Serbie et la Turquie, au lieu des passeports.

"La Turquie est un partenaire solide pour nous, et les investissements turcs en Serbie sont très importants", a-t-il ajouté.

Plus tôt, Cavusoglu a tenu des réunions avec le président du Parlement serbe, Ivica Dacic, et la Première ministre Anna Brnabek.