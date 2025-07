Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a indiqué que la Suède et la Finlande apportent un soutien politique, financier et militaire à des groupes terroristes, ce qui représente une menace non seulement à la Turquie, mais aussi à l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN).

Vendredi, lors d’un point de presse réalisé au terme de la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN de deux jours dans la capitale belge, Bruxelles, Hulusi Akar a fait part des préoccupations de la Turquie concernant l'adhésion éventuelle de la Suède et de la Finlande à l'alliance militaire.

"Le fait que la Suède et la Finlande apportent un soutien politique et financier à des organisations terroristes, leur fournissent une aide en armes et se transforment en foyer de terroristes, est une menace pour l'OTAN", a-t-il noté.

Il a souligné que la Turquie remplit toutes ses responsabilités au sein de l'OTAN depuis 70 ans et continuera à les remplir. Toutefois, a-t-il précisé, la Turquie a clairement indiqué qu'elle continuera à protéger ses droits et ses intérêts nationaux.

"La Turquie est un membre actif et constructif de l'OTAN, au centre de la sécurité de l'OTAN, partageant les valeurs et les responsabilités de l'Alliance. Nous trouvons l'expansion de l'OTAN significative et importante en proportion du respect accordé à nos sensibilités".

Il a souligné l'importance d'agir dans l'esprit d'une véritable alliance dans le cadre des principes fondateurs de l'OTAN.

"L'OTAN est une organisation de sécurité. L'un des principaux domaines de lutte est le terrorisme. Les principes fondateurs de l'OTAN exigent la lutte contre toutes sortes d'organisations terroristes pour la stabilité et la sécurité régionales et mondiales, a-t-il conclu. Elle stipule la coopération et la solidarité à cet égard. La Turquie est le seul pays membre de l'OTAN à lutter contre plus d'une organisation terroriste à la fois. D'autre part, il s'agit de la dernière barrière entre l'Europe et le terrorisme".

"Pendant que nous luttons contre le terrorisme dans le nord de la Syrie et en Irak, nous protégeons nos citoyens et notre pays et empêchons les terroristes de se propager en Europe", a-t-il conclu.