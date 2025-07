"Les actions du groupe terroriste PKK en Suède montrent à quel point les lois et les autorités suédoises sont laxistes dans la lutte contre le terrorisme", a déclaré Mevlut Cavusoglu, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie.

"L'organisation terroriste PKK porte atteinte, non seulement à nous en Turquie, mais aussi aux intérêts nationaux de la Suède. Elle fait tout pour empêcher la Suède de devenir membre de l'OTAN", a affirmé le chef de la diplomatie turque lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue croate, Gordan Grlic-Radman, à Zagreb, en Croatie.

Mevlut Cavusoglu a fait savoir qu'un député suédois soutient ouvertement le groupe PKK/YPG.

"Il (le député) a littéralement pris le gouvernement suédois en otage. Il est constamment menaçant. Il y a aussi des autorités et institutions en Suède qui ne veulent pas que le pays devienne membre de l'OTAN, a noté le ministre turc. C'est surtout l’organisation terroriste PKK/YPG qui fait tout son possible. Elle a pratiquement pris le gouvernement en otage."

Dans le cadre de leur candidature à l'OTAN, la Suède et la Finlande subissent des pressions de la part de la Turquie pour mettre fin à leur soutien au groupe terroriste PKK/YPG. Ankara estime que l'OTAN est une alliance de sécurité et que tout membre potentiel doit adopter une position claire contre le terrorisme.

Au cours de sa campagne de terrorisme de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK qui figure sur la liste des organisations terroristes de la Turquie, des États-Unis et de l'Union européenne, a été responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.