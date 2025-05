1- La France toujours dans l’attente d’un nouveau gouvernement

En France, la future équipe gouvernementale devrait être connue avant Noël, c'est-à-dire mardi au plus tard, selon les promesses du nouveau Premier ministre qui multiplie les audiences avec le chef de l’Etat . Emmanuel Macron et François Bayrou se sont entretenus à plusieurs reprises par téléphone ce dimanche avant de se rencontrer de visu. L'identité du futur ministre de l'Économie et des Finances serait l’un des points de blocage selon France Info.

2- Une semaine après le passage du cyclone Chido à Mayotte, toujours aucun bilan humain,

“ Tout est à reconstruire” à Mayotte assure le ministre chargé des outre-mer, François-Noël Buffet, alors que la France observe une journée de deuil national. Une semaine après le passage du cyclone Chido qui a dévasté l'île, le ministre a fait et je cite “ un constat de désastre, de sidération”, avouant être incapable de dire le bilan humain. Officiellement, Chido a fait 35 victimes pour le moment.Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur a promis que” 90 % de la population sera reliée à l’eau courante” d’ici quelques heures.

3- “ L'intégrité territoriale de la Syrie n'est pas négociable”, déclaration du chef de la diplomatie turque Hakan Fidan à l‘issue de sa rencontre avec le chef de la nouvelle administration syrienne.

Le chef de la diplomatie turque a réaffirmé hier qu'il n'y a pas de place pour le groupe terroriste séparatiste PKK/YPG en Syrie, lors de sa rencontre avec le chef du nouveau gouvernement syrien, Ahmad al Sharaa. Hakan Fidan a souligné que: “ L'intégrité territoriale de la Syrie n'est pas négociable”. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec al Sharaa qui a insisté que la Syrie n’acceptera la présence d’aucun groupe armé sur son territoire.

4- Gaza: Israël transforme Jabalia en “ville fantôme” avec 70 % des destruction des maisons et bâtiments, selon des médias

Jabaliya dans le nord de Gaza détruite à 70 % par Israël, souffre d’une inssufisance d'aide humanitaire , comme la nourriture, les médicaments et le carburant, du fait du durcissement du siège Israëlien. La population est au bord d’une famine imminente dans un décor de ville fantôme, rapporte la presse.



5- Liga espagnole: Mbappe retrouve le chemins des buts face à Séville

Enfin, Kylian Mbappé retrouve le chemin des buts. À la 10e minute de la rencontre contre Séville, il a marqué son 10 e but d’une sublime frappe en dehors de la surface. Du coup après 19 journées, Real Madrid est désormais deuxième de la Liga avec 40 points, devant le Barça 38 points et juste derrière l’Atlético le leader, 41 points et un match en retard.