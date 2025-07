Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a effectué, vendredi, des entretiens avec des responsables en Bosnie-Herzégovine.

"J'ai eu ma première rencontre à Sarajevo avec le chef des savants de l'Union islamique de Bosnie-Herzégovine, Hussein Kafazovic", a déclaré Cavusoglu dans un tweet.

Durant sa visite, il s'est rendu au cimetière des martyrs, a prié devant le mausolée d'Aliya Izetbegovic, le premier président de Bosnie-Herzégovine, et a déclaré : "Ils ont essayé de nous enterrer, mais ils ne savaient pas que nous étions des graines".

Le ministre turc a également rencontré le Haut Représentant de Bosnie-Herzégovine, Christian Schmidt, et a déclaré que la réunion avait été fructueuse.

Il a en outre confirmé que la Turquie soutient le bureau du Haut représentant depuis le début et a déclaré : "Votre leadership est important et vous avez un rôle important pour la paix et la stabilité en Bosnie-Herzégovine".

Par ailleurs, Schmidt a fait savoir que le soutien de la Turquie à la Bosnie-Herzégovine est important.

Le ministre turc a également participé à la cérémonie de remise des diplômes de l'Université internationale de Sarajevo, créée en 2004 grâce aux efforts des hommes d'affaires turcs.