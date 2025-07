Le Premier ministre malaisien, Ismail Sabri Yaqoub, a déclaré, vendredi, que son pays et la Turquie continuent à renforcer la coopération bilatérale grâce aux échanges dans le domaine des technologies.

C’est ce qui ressort d'une réunion qu’il a tenue avec une délégation turque dirigée par l'ambassadrice de Turquie à Kuala Lumpur, Merve Safa Kavakci, le directeur général de la société de l'Industrie turque de l'aviation et de l'espace (TUSAS), Temel Kotil, et le directeur général de la société des industries mécaniques et chimiques (MTA), Yasin Akdere.

Yaqoub a fait savoir que la Malaisie établira des opportunités de coopération dans le domaine des technologies avec des entreprises turques.

Il a également rappelé l’intérêt de son pays à évaluer les opportunités d'échanges technologiques avec les entreprises turques, notamment dans les domaines de la défense et des industries aéronautiques.

"Nous espérons renforcer davantage la coopération turco-malaisienne", a-t-il ajouté.

Après la réunion, l'ambassadrice Kavakci a déclaré à l'Agence Anadolu que la coopération se renforce entre les deux pays dans de nombreux domaines, notamment sur la base de la technologie et de l'échange d'informations.

Elle a ajouté : "Nous visons à élever la coopération entre la Turquie et la Malaisie à un nouveau niveau, en particulier après la visite du Premier ministre Ismail Sabri Yaqoub en Turquie dans les prochains jours".