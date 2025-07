Une chaîne de télévision publique russe a diffusé vendredi sur les réseaux sociaux des vidéos de deux Américains partis se battre comme volontaires auprès des forces ukrainiennes et portés disparus depuis plusieurs jours.

Le président américain Joe Biden a dit vendredi à la presse ne pas savoir où étaient les deux hommes, Alexander Drueke et Andy Huynh, deux anciens militaires américains dont les proches n'avaient plus de nouvelles depuis la semaine dernière. "Les Américains ne devraient pas aller en Ukraine", avait-il ajouté.

Le département d'Etat américain a également fait état d'informations sur la disparition "lors de ces dernières semaines" d'un troisième citoyen américain.

Vendredi soir, le journaliste russe Roman Kosarev - qui travaille avec la chaîne de télévision publique russe RT - a posté sur la messagerie Telegram une vidéo de l'un des deux Américains, s'exprimant face caméra.

"Maman, je veux juste te dire que je suis en vie et j'espère rentrer à la maison aussi vite que je peux," dit Alexander Drueke, en treillis militaire et apparemment assis dans un bureau.

"Aime Diesel pour moi, je t'aime ," ajoute-t-il en concluant sa brève vidéo par un clin d'œil.

Selon des médias américains, Diesel est le nom de son chien.

La chaîne Telegram officielle de RT a également diffusé une vidéo de M. Huynh, dans laquelle il explique avoir été engagé, ainsi qu'Alexander Drueke "dans un combat avec les troupes russes" près de Kharkiv (est de l'Ukraine).

"Les forces russes se sont emparées de nos positions. Nous avons dû battre en retraite", ajoute M. Huynh. Après s'être cachés pendant plusieurs heures, les deux hommes se sont rendus aux forces russes, a-t-il affirmé.

Les deux hommes ont aussi été filmés dans d'autres vidéos diffusées par RT, où ils disent être "contre la guerre", dans un russe hésitant.

Les circonstances dans lesquelles les deux anciens militaires s'exprimaient, et qui les détient, ne sont pas claires à ce stade.

Un porte-parole du département d'Etat a confirmé samedi avoir vu les photos et vidéos des deux citoyens américains "qui auraient été capturés par les forces militaires russes en Ukraine". "Nous suivons de près la situation", a-t-il déclaré à l'AFP.

Les proches des deux Américains avaient réagi cette semaine dans les médias.

La mère de Drueke, Lois, avait précisé jeudi à CNN que son fils était parti en Ukraine après en avoir discuté avec elle pendant un mois.

"Je veux que tout le monde sache. Nous ne voulons pas que l'un revienne sans l'autre. C'était les meilleurs amis et nous voulons que tout le monde se rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule personne là-bas", a-t-elle dit.

La fiancée de M. Huynh, Joy Black, rapporte dans cette même interview qu'elle n'a plus eu de nouvelle de lui depuis le 8 juin. "Il m'a dit qu'il m'aimait très fort et qu'il serait indisponible pour deux, trois jours. Il essayaient de ne pas m'inquiéter", a-t-elle confié. " Je veux juste le revoir sain et sauf".

Deux Britanniques et un Marocain faits prisonniers en Ukraine, où ils combattaient pour Kiev, ont été condamnés à mort jeudi pour mercenariat par la justice des autorités séparatistes de Donetsk, ont annoncé les agences de presse russes.