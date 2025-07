Les bureaux de votes ouvriront leurs portes à 08h00, pour les refermer à 18h00, ou 20h00 dans les grandes villes.

Selon les sondages, la confédération présidentielle Ensemble! obtiendrait le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale, sans toutefois être assurée d'atteindre les 289 sièges nécessaires pour bénéficier d'une majorité absolue.

Les estimations des instituts de sondage indiquent également que l'extrême droite pourrait remporter son plus grand succès parlementaire depuis des décennies, tandis que la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes) pourrait devenir le plus grand groupe d'opposition.

Si Emmanuel Macron n'obtenait pas une majorité absolue, cela ouvrirait la voie à une période d'incertitude et à une cohabitation qui pourrait mettre à mal les ambitions réformistes du chef de l'Etat.

Le président français souhaite mettre en oeuvre son projet, qui comprend notamment la réforme controversée des retraites visant à relever l'âge de départ de 62 à 64 ou 65 ans.

La Nupes - née d'une alliance entre La France insoumise, le Parti socialiste, le Parti communiste et Europe Ecologie-Les Verts - n'abandonne néanmoins pas l'idée de mettre en échec le président.

Aucun sondage ne montre toutefois la Nupes obtenant une majorité à l'Assemblée nationale.

En raison du décalage horaire, les résultats en Guadeloupe ont déjà été publiés. Ils font apparaître notamment que la secrétaire d'État à la mer, Justine Benin, a été battue dans la 2e circonscription de Guadeloupe avec 41,35% des voix derrière Christian Baptiste (DVG), soutenu par la Nupes, élu avec 58,65 % des voix, a annoncé la préfecture de Guadeloupe dans un communiqué posté sur son site internet.

La participation a été de 28,23%, a ajouté la préfecture, contre 30,65% au second tour des législatives précédentes.