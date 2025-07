L'information a été partagée par la Direction de la communication de la Présidence turque.

Les deux présidents ont notamment discuté de questions régionales et des relations bilatérales.

Erdogan et Herzog sont convenus de poursuivre le dialogue sur les sujets régionaux, y compris la lutte contre le terrorisme et la sécurité, ainsi que la coopération pour la paix et la stabilité régionales.

Le président israélien a par ailleurs remercié son homologue turc pour les efforts de la Turquie dans la lutte contre le terrorisme.