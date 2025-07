« Presque chaque jour, nous assistons au sort des réfugiés persécutés par les forces de sécurité grecques », a affirmé le président Erdogan.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a envoyé un message vidéo à la Conférence parlementaire mondiale sur la migration, organisée par la Grande Assemblée Nationale de Turquie, conjointement avec l'Union interparlementaire (APB).

Il a souligné qu'ils observent que les problèmes économiques alimentent la xénophobie et l'hostilité envers les réfugiés partout dans le monde, en particulier dans les pays occidentaux.

« Dans le même temps, de plus en plus de personnes sont obligées de quitter leurs maisons et leurs foyers avec la crise économique provoquée par l'épidémie. Il a actuellement dans le monde, environ 275 millions de migrants, 85 millions de personnes déplacées et 30 millions de réfugiés », a-t-il précisé.

Soulignant que près de 30 000 migrants, pour la plupart des femmes et des enfants, ont perdu la vie en Méditerranée au cours de la période écoulée, Erdogan a noté que le sort de dizaines de milliers d'enfants syriens qui se sont réfugiés en Europe, reste inconnu, et que nous ne savons pas par qui ils ont été enlevés.

« Nous sommes témoins du sort des réfugiés qui presque tous les jours, sont persécutés, rackettés, battus ou même assassinés par les forces de sécurité grecques. En fait, ce sont des pays comme nous, qui sont voisins de zones en crise, qui portent le vrai fardeau de la question des migrants et des réfugiés, et non les pays développés qui ont une voix forte », a-t-il a ajouté.

Déclarant qu'ils ne renvoient personne de la Turquie en raison de leur identité ethnique, religieuse, culturelle, confessionnelle, et qu'ils sont le pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés au monde depuis 7 ans, Erdogan a souligné que ce problème ne peut être évité que si la communauté internationale a le courage d'affronter les problèmes qui sont à l’origine de la migration.