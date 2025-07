Après deux années d'absence, la confédération africaine de Football (CAF) va de nouveau décerner le prix du meilleur joueur africain cet été. À travers un communiqué, l'instance du football africain a expliqué que la cérémonie se tiendra le 21 juillet 2022 au Maroc, avant la finale de la CAN féminine (prévue du 2 au 23 juillet au Maroc). Pour cette occasion, la CAF a décidé de ne plus s'appuyer sur l'année civile, mais bien sur la saison complète, soit de septembre 2021 à juin 2022.

Auteur d'une saison remarquable avec Liverpool, et champion d'Afrique avec le Sénégal, Sadio Mané est largement favori à sa propre succession après son premier triomphe en 2019. Vainqueur de la Coupe d'Angleterre (FA Cup) et de la Coupe de la Ligue anglaise (EFL Cup) avec les Reds, l'ailier sénégalais et ses coéquipiers sont dans le même temps vice-champions d'Angleterre derrière Manchester City et vice-champions d'Europe derrière le Real Madrid. Repositionné dans un poste de faux numéro neuf par Jürgen Klopp, Mané a su faire parler ses qualités de buteur en inscrivant 23 buts en 53 matches avec Liverpool, dont 12 en étant 18 fois avant-centre cette saison.

Toutefois, malgré des statistiques plus que convaincantes, l'ancien joueur du FC Metz a largement été battu par son coéquipier Mohamed Salah sur le plan comptable. Après avoir terminé co-meilleur buteur de Premier League avec Heung-Min Son (23 réalisations), l’attaquant égyptien, a été sacré meilleur joueur de la saison par la PFA, l’association des footballeurs professionnels d'Angleterre. Avec 31 buts en 51 matches sous le maillot des Reds, il fait mieux que Mané. Mais cette saison, la différence s'est faite ailleurs.

En remportant la Coupe d'Afrique avec le Sénégal face à l'Égypte de Mohamed Salah en finale (0-0 a.p., 4-2 t.a.b.), Sadio Mané est entré dans l'histoire de son pays en offrant pour la première fois de son histoire ce titre continental à sa nation. Auteur de trois buts dans cette compétition, Sadio Mané, par son caractère de champion et son expérience, a porté son équipe jusqu'au sommet. Mais bien que cela puisse paraître surprenant, depuis l’année 2000, aucun joueur n’a remporté le Ballon d’or africain après avoir été sacré champion d'Afrique la même saison. Une sorte de malédiction donc, puisque seuls quatre joueurs ont remporté le Ballon d’or africain après avoir gagné la CAN la même année : Patrick Mboma (2000), Emmanuel Amunike (1994), Théophile Abega (1984), Karim Abdu Razack (1978).

Mais cette saison, rien ne devrait déparer Sadio Mané qui semble intouchable sur son continent. Le Sénégalais devrait logiquement être sacré meilleur joueur africain de l'année pour la deuxième fois de sa carrière le 21 juillet prochain. Un titre important avant de, très certainement, rejoindre le Bayern Munich cet été.