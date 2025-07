La Turquie poursuivra les discussions sur les demandes d’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), même après le prochain sommet de l’alliance à Madrid.

“Comme nous l’avons déjà dit, le sommet de l’OTAN (à Madrid) ne représente pas la date limite pour nous, donc ces négociations vont se poursuivre. C’est ce que nous avons dit à nos interlocuteurs finlandais et suédois”, a indiqué Ibrahim Kalın, le porte-parole de la présidence turque, lors d’une conférence de presse organisée à l’issue des entretiens avec la Finlande et la Suède menés sous l’égide de l’OTAN.

Il a également fait savoir que la Turquie attend de la Suède qu’elle prenne des mesures concrètes contre les activités de l’organisation terroriste PKK, ajoutant que les autorités suédoises ont fait des déclarations dans ce sens.

Le porte-parole turc a souligné qu’Ankara a également demandé à la Suède et à la Finlande d’empêcher toute collecte de fonds par le PKK et le recrutement de nouveaux membres pour le groupe terroriste, ainsi que d’entraver leurs activités et leur propagande contre la Turquie.

Ibrahim Kalin a exprimé par ailleurs les attentes d’Ankara au sujet de la levée d’un embargo direct ou indirect sur les armes imposé à la Turquie.

Le porte-parole de la présidence turque et le vice-ministre turc des Affaires étrangères, Sedat Onal, se sont rendus à Bruxelles, dimanche, pour des entretiens sur les demandes d’adhésion à l’OTAN de la Finlande et de la Suède.

Le sommet des dirigeants de l’OTAN se tiendra les 29 et 30 juin à Madrid.