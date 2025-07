"Je suis convaincu que TRT Balkans, qui diffusera en langues macédonienne, albanaise, bosniaque, croate et serbe, reflétera les connaissances, l'expérience et le savoir-faire de TRT par ses contenus exclusifs et original et sera un pionnier parmi les médias balkaniques dans la diffusion numériques. TRT Balkans contribuera à nos solides relations politiques, commerciales, éducatives et culturelles entre nos pays en établissant un pont d'information", a indiqué Sobaci, dans son allocution lors de la cérémonie de présentation de la plateforme numérique TRT Balkans, à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord.

L’ambassadeur de Turquie à Skopje, Hasan Mehmet Sekizkok, le président du conseil d’administration de TRT, Ahmet Albayrak, le directeur général de TRT Mehmet Zahid Sobaci, les directeurs généraux adjoints Omer Faruk Tanriverdi, Muhammed Ziyad Varol, Fethi Fahri Kaya, Mustafa Malkoc et les représentants des institutions turques ont participé à cette cérémonie.

TRT Balkans est une plateforme numérique, lancée officiellement la semaine dernière, qui couvre les questions politiques, sociales, culturelles et économiques des Balkans.

L'inauguration officielle de la plateforme numérique TRT Balkans a eu lieu la semaine dernière à Ankara, dans la capitale turque, avec la participation du Président du Parlement Mustafa Sentop, du directeur de la Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, du directeur général de TRT, Mehmet Zahid Sobaci, de la direction de la TRT et des hauts représentants des missions étrangères et des membres de la presse.

La Turquie montre à chaque occasion qu’elle donne la priorité au développement, à la prospérité et à la paix de la région dans ses travaux dans les Balkans, a précisé M. Sobaci, ajoutant que TRT porte la voix de ses compatriotes qui font partie intégrante de la richesse culturelle des Balkans.

Sobaci a expliqué que TRT couvre non seulement l’actualité de la région à travers les chaînes de télévision telles que TRT Haber, TRT Avaz et TRT Türk mais contribue aussi à faire connaître au monde entier les Balkans par des documentaires, films et séries télévisées.

"Nous ajoutons désormais une nouvelle dimension aux émissions de la Turquie en 41 langues et dialectes, y compris les langues régionales, en mettant en service notre plateforme d'information numérique TRT Balkans. Suite à l’inauguration organisée à Ankara la semaine dernière, notre plateforme d'information numérique TRT Balkans a entamé ses activités. Je pense que les liens entre nous se renforceront grâce à TRT Balkans et qu'il y aura un nouveau souffle dans le journalisme dans la région" a-t-il poursuivi.

Sobaci a souligné que "TRT Balkans sera la nouvelle fenêtre de la région qui s’ouvrira à la fois sur la Turquie et sur le monde".

"Je suis convaincu que TRT Balkans qui diffusera en langues macédonienne, albanaise et bosniaque, croate et serbe, reflétera les connaissances, l'expérience et le savoir-faire de TRT par ses contenus exclusifs et original et sera un pionnier parmi les médias balkaniques dans la diffusion numérique. TRT Balkans contribuera à nos solides relations politiques, commerciales, éducatives et culturelles entre nos pays en établissant un pont d'information. Il soutiendra la lutte contre la désinformation, qui est le plus gros problème auquel sont confrontés les médias d’aujourd'hui et sera le représentant du journalisme de TRT dans la région, qui cherche la vérité et qui s'efforce de la transmettre rapidement" a-t-il conclu.

Le dernier né de la famille des diffuseurs internationaux de TRT après TRT World, TRT Arabi, TRT Russian, TRT Deutsch et TRT Français, TRT Balkans publiera du contenu sur la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, la Serbie, la Macédoine, l'Albanie, le Kosovo et le Monténégro en plusieurs langues : macédonienne, albanaise, bosniaque, croate et serbe.