“Donner le feu vert à l’entrée de la Suède dans l’OTAN signifie que nous nous engageons à protéger le peuple suédois en cas d’attaque en vertu de l’article 5” a déclaré le directeur de la Communication de la présidence turque Fahrettin Altun dans une interview accordée au journal suédois Svenska Dagbladet.

“Si nous devons assumer une telle responsabilité pour la Suède, nous devons être fermement convaincus qu’avec l’argent collecté dans votre pays (Suède), les citoyens turcs ne seront pas attaqués et que des armes suédoises ne seront pas retrouvées dans des refuges terroristes en Syrie ou en Irak”, a ajouté Altun.

Selon Altun, la demande d’adhésion de la Suède à l’OTAN révèle deux faits, l’organisation terroriste PKK est très “puissante” en Suède et les membres de cette organisation font du chantage au gouvernement suédois en raison de “l’arithmétique de l’Assemblée” et passent tout leur temps à “obtenir des gains” pour leur organisation.

Les Turcs ne font plus confiance aux paroles des Européens”

“Je regrette de dire que le peuple turc ne fait plus confiance aux paroles des Européens, car de nombreuses promesses ont été faites à la Turquie sur l’adhésion à l’Union européenne (UE), sur la République turque de Chypre du Nord, sur la lutte contre le terrorisme et l’immigration clandestine, mais aucune n’a été tenue. Par conséquent, nous attendons (de l’UE) des actes et non des paroles”, a-t-il souligné.

La Turquie a toujours soutenu la politique de la porte ouverte de l’OTAN, précise Altun, même lorsque la Grèce “a bloqué l’adhésion de la Macédoine du Nord pendant 11 ans”.

“La Turquie dénonce depuis longtemps la présence de l’organisation terroriste PKK et de l’organisation terroriste guléniste FETO en Suède. Considéré comme une organisation terroriste par l’UE, le PKK tue les citoyens turcs depuis 40 ans. Ces attaques ne visaient pas seulement les forces de sécurité. Ils ont massacré des dizaines de milliers de nos concitoyens, dont des médecins, des enseignants ainsi que des bébés.

De même, FETO, qui a tenté de faire un coup d’État en Turquie en 2016, avait infiltré les institutions de l’État au fil des années. Nous ne ferons aucune concession sur le terrorisme pour plaire à qui que ce soit”, a souligné le directeur de la Communication.

Altun a indiqué que la Suède doit remplir certains critères pour rejoindre l’OTAN, précisant que l’OTAN prend très au sérieux la lutte contre le terrorisme.

Selon le chef de la Communication, la Turquie aborde ce processus dans une perspective de principe. “Le gouvernement suédois dit déjà comment votre pays contribuera à l’OTAN. Pour nous, le point d’interrogation est de savoir si l’adhésion de la Suède à l’OTAN nuira à la lutte contre le terrorisme. Nous devons nous assurer que la Suède défendra les valeurs de l’Alliance et la sécurité de ses futurs alliés”, a-t-il déclaré.