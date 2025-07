Le président turc a accueilli son hôte à l'entrée principale du complexe présidentiel à Ankara.

Les hymnes nationaux de l'Arabie saoudite et de la Turquie ont retenti, puis les deux hommes ont salué la garde militaire.

Après la présentation des délégations des deux pays, Erdogan et son hôte ont posé pour la presse devant les drapeaux turc et saoudien avant l'entame de leur tête-à-tête.

Au terme de leur entretien en tête-à-tête et des réunions entre les délégations, le président turc et le prince héritier saoudien animeront une conférence de presse conjointe.

Le vice-président turc, Fuat Oktay, les ministres turcs des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, de l'Environnement, de l'Urbanisation et du Changement climatique, Murat Kurum, de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, du Trésor et des Finances, Nurredin Nebati, de l'Intérieur, Suleyman Soylu, de la Culture et du Tourisme, Mehmet Nuri Ersoy, de la Défense, Hulusi Akar, du Commerce, Mehmet Mus, le directeur des Affaires administratives de la présidence turque, Metin Kiratli, le directeur de la Communication de la présidence turque, Fahrettin Altun, le porte-parole de la présidence turque, Ibrahim Kalin et le gouverneur d'Ankara, Vasip Sahin, ont également assisté à la cérémonie.

Le prince héritier saoudien est en visite officielle en Turquie à l'invitation du chef d'État turc Recep Tayyip Erdogan, qui a effectué les 28 et 29 avril une visite officielle en Arabie saoudite.