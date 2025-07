C'est une affaire qui n'en finit plus de prendre de l'ampleur. Alors que le président de La Liga, Javier Tebas, est monté au créneau après la prolongation de Kylian Mbappé en portant plainte contre le Paris Saint-Germain pour non-respect des règles du fair-play financier, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à lui répondre dans une interview accordée au média espagnol Marca ce mardi.

"Qui est Tebas ? Je ne connais pas cette personne. Notre style est de ne pas nous mêler des affaires des autres clubs, des autres ligues ou fédérations. Mais je n’accepterai pas que d’autres nous donnent des leçons. Je me fiche de ce qu’il dit, la vérité, on en parle depuis des années. Nous avons un projet de football à construire et nous allons continuer."

Si les chiffres de la prolongation de Mbappé au PSG sont mirobolants (près de 600 millions d'euros sur trois ans), le patron parisien ne tremble pas, et fait savoir que le club de la capitale maîtrise parfaitement son sujet : "Chaque année, chaque été, c’est la même chose. Un coup c'est le fair-play financier, puis soi-disant on ne respecte pas les autres mais je suis clair : nous savons ce que nous pouvons faire, avec qui nous pouvons signer, nous savons mieux que lui ce que nous pouvons faire et personne n'a à nous dire ce que nous devons faire. (...) Si nous le faisons, c'est parce que nous le pouvons."

Mais ça ne s'arrête pas là. "NAK" poursuit son argumentaire et tacle l'ensemble du championnat espagnol, en utilisant un exemple concret : "Regardez le cas de Messi, poursuit-il. Ils disaient que c’était financièrement impossible et nous avons gagné de l’argent avec Messi. Il n’a aucune idée et devrait se concentrer sur son championnat parce que son championnat est un peu mort."

Piqué dans son orgueil, le président de La Liga n'a pas perdu de temps avant de réagir, et la réponse a été donnée sur Twitter : "Al-Khelaïfi, c’est d’un autre niveau, il nous prend tous pour des idiots (il ne croit pas lui-même à ses mensonges) et il se présente dans Marca pour donner des leçons avec supériorité et l’arrogance d’un « nouveau riche ». Les règles n’existent pas pour le PSG. Nous continuerons à lutter pour un football durable et sans triche".

Pour rappel, La Liga a déposé plainte auprès de l'UEFA pour non-respect des règles du fair-play financier après la prolongation du champion du monde 2018 avec le Paris Saint-Germain, en utilisant les services de l'avocat franco-espagnol Juan Branco. Ce dernier se bat pour l'annulation du nouveau contrat de Kylian Mbappé.

Si la bataille médiatique entre les deux présidents bat son plein, elle devrait se poursuivre jusqu'au bout de l'été, voire plus encore. La hache de guerre semble encore loin d'être enterrée.