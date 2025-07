Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale pour les élections législatives et locales prévues les 4 et 10 juillet prochains a démarré vendredi sur toute l’étendue du territoire national et se poursuivra jusqu'au 8 juillet, a annoncé jeudi dans un arrêté le ministère congolais de l'Administration du territoire, Guy Georges Mbacka.

"La campagne électorale pour les élections législatives et locales des 4 et 10 juillet, s’ouvre ce 24 juin pour se refermer le 8 juillet à minuit sur toute l'étendue du territoire national", a annoncé M. Mbacka, dans sa communication aux dirigeants des partis politiques, le 23 juin au Palais des congrès de Brazzaville, selon le journal Les Echos du Congo-Brazzaville.

Selon un arrêté publié jeudi par le ministre de l’Administration du territoire, la campagne sera suspendue le 2 juillet, afin de permettre le vote par anticipation des éléments de la force publique qui a lieu le 4 juillet.

D’après Les Echo du Congo-Brazzaville, ce sont près de 2 000 candidats à disputer les 151 sièges de l’Assemblée nationale.

Le double scrutin vise le renouvellement des conseils locaux et des 151 membres de l'Assemblée nationale dont le mandat prendra fin le 14 août prochain.

"La Direction générale des affaires électorales (Dgae) a clos, le 7 juin dernier, l’inscription des candidats aux élections législatives et locales du 10 juillet prochain, au Congo-Brazzaville. Les listes définitives sont désormais affichées", a souligné le même média.