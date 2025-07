Le parlement somalien a accordé la confiance, ce samedi, au nouveau Premier ministre, Hamza Abdi Berri, qui a été nommé par le président de la Somalie, Hassan Sheikh Mohamud, à la mi-juin.

L’investiture s'est faite lors d'une réunion au siège du parlement dans la capitale Mogadiscio, qui a vu la participation de 220 députés sur 275, qui composent l'Assemblée du peuple (la première chambre du parlement), selon le correspondant de l'Agence Anadolu.

Le président du parlement, Adam Mohamed Nour, a déclaré, lors de la réunion, que "tous les membres présents ont voté en faveur de l'octroi de la confiance au nouveau Premier ministre Hamza Abdi Berri, qui doit former un gouvernement de consensus d'ici trente jours".

Adam Mohamed Nour a ajouté : "Avec ce résultat, Hamza Abdi Berri est devenu officiellement Premier ministre".

Abdi Berri a déclaré, après le vote de confiance en sa faveur, qu'il formerait un "gouvernement de consensus dans les prochains jours".

Le nouveau Premier ministre somalien a ajouté que son prochain gouvernement "accordera la priorité à la concrétisation de la stabilité politique et à la résolution du problème de la sécheresse, en plus de plusieurs questions, notamment celle de la sécurité, de l'économie et de la réconciliation".

Après la fin du vote, le nouveau Premier ministre a prêté serment devant le chef de la Cour suprême du pays, Bashi Yusuf Ahmed.

Certaines zones de Mogadiscio ont été les théâtres de mesures sécuritaires strictes, au moment où se tenait la session du vote de confiance au nouveau Premier ministre.

Le vote de confiance pour Berri succède à la présidentielle tenue vers la mi-mai, qui s’est dénouée avec la victoire de Cheikh Mahmoud, qui l’a emporté sur son rival, l'ancien président Mohamed Abdullah Farmajo, par un vote des députés du parlement.