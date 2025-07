Certains politiciens grecs ont ciblé la Turquie pour détourner l'attention de leurs échecs stratégiques et obtenir un soutien politique dans leur pays, a déclaré le directeur turc de la communication Fahrettin Altun dans un article publié dans Al-Jazeera.

Dans son article publié samedi, Altun a évalué la récente tension dans la mer Égée, qui s'est intensifiée en raison des mesures prises par la Grèce.

"Certains politiciens de notre pays voisin ont la mauvaise habitude d'utiliser la Turquie comme une cible facile pour détourner l'attention de leurs échecs stratégiques et gagner un soutien politique dans le pays. Nous rappelons une fois de plus à notre allié et voisin de l'OTAN que ces approches sont vouées à de nouveaux échecs stratégiques", a déclaré Altun.

Il a condamné la Grèce pour avoir périodiquement exacerbé les tensions par le biais d'allégations contraires au droit international ou de propagande contre la Turquie sur les plateformes internationales.

"Trouver des solutions par la diplomatie et le dialogue"

Dans son article, Altun a également soutenu que les politiques irresponsables de certains pays européens envers la Turquie sont étroitement liées au comportement téméraire de la Grèce.

Il a indiqué que l'adhésion de Chypre du Sud à l'Union européenne en ignorant la communauté turque et la République turque de Chypre du Nord et en encourageant la Grèce à maintenir la Turquie hors de la Méditerranée orientale constitue un exemple qui montre comment les pays européens créent des problèmes au lieu de les résoudre.

"Malgré de nombreuses actions irresponsables prises par la Grèce contre Ankara, la Turquie s'attache à trouver des solutions par la diplomatie et le dialogue", a souligné le directeur de la communication.

Il a ajouté, cependant, que la Turquie défendra ses intérêts nationaux, coûte que coûte.

Altun a également exhorté les dirigeants occidentaux à s'abstenir d'actions qui créent des tensions inutiles.

Ces derniers mois, la Turquie a intensifié ses critiques à l'encontre de la Grèce stationnant des troupes sur des îles de l'est de la mer Égée, près de la côte turque et, dans de nombreux cas, visibles depuis le rivage.

Ces îles devaient être démilitarisées en vertu du traité de Lausanne de 1923 et du traité de Paris de 1947, de sorte que toute troupe ou arme sur les îles est strictement interdite.