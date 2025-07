Pour la première fois de son histoire, l'Olympique lyonnais, club historique du championnat de France, est passé sous pavillon étranger après le rachat à hauteur de 66% de ses parts par l'Américain John Textor. Propriétaire de l'équipe brésilienne de Botafogo et de la formation du RWD Molenbeek en Belgique, l'entrepreneur d'Outre-Manche a choisi la France pour poursuivre ses activités autour du ballon rond.

Son ambition est claire, revaloriser le club rhodanien afin d'en tirer un bénéfice à la revente. Si les clubs français intéressent autant les investisseurs étrangers, et plus particulièrement les Américains, c'est qu'ils ne sont plus en mesure d'exister durablement sur un plan sportif, et d'afficher des bilans financiers rentables avec les modèles économiques actuels.

Après la faillite de Mediapro, la chaîne espagnole qui avait acheté les droits TV de la Ligue 1 pour plus d'un milliard d'euros il y a deux ans, sans jamais garantir les fonds nécessaires, la valeur globale des championnats français a fortement chuté. Une belle occasion pour les entrepreneurs étrangers qui n'hésitent pas à s'implanter en France (Lyon, Marseille, Paris, Lille, Toulouse, Lille, Bordeaux …)

Habitués à faire des affaires, les Américains ont conscience des avantages que proposent les clubs français. Ces derniers sont bien enracinés dans leur ville et disposent de centres de formation et d'infrastructure de qualité. Une donnée importante à ne pas négliger, puisque ces actifs permettent par la suite de développer durablement le projet sportif et économique.

S'ajoute à tout cela les fameuses périodes de mercato. Si un club parvient à vendre des joueurs importants à des prix très élevés, tout en arrivant à les remplacer à bas coût, alors les recettes grimpent dans le vert. Avec la popularité des éducateurs en France et la côte bondissante des joueurs provenant des championnats français sur le marché des transferts, tout semble être propice à investir en France pour les fonds d'investissements étrangers.

Encore faut-il réussir à maîtriser tous les codes du football. Souvent très éloignés de ce monde, les investisseurs se perdent en route et font énormément de dégâts aux clubs. Le cas le plus marquant est celui des Girondins de Bordeaux, qui a complètement coulé après son rachat successif par deux fonds d'investissement américains, avant d'être relégué en Ligue 2 cette saison, sous la présidence de Gérard Lopez, qui s'est offert le club en cours d'année pour tenter de le sauver.

Bien que la France ressemble à un "eldorado" économique pour les étrangers, il est primordial de s'entourer de bonnes personnes pour s'assurer des finances pérennes et des résultats sportifs à la hauteur de ses ambitions. Sans quoi, la descente aux enfers peut être brutale, mais surtout précoce…