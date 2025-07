La Turquie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan signent la Déclaration de Bakou

Lors de la réunion des ministres turc, azerbaïdjanais et kazakh des Affaires étrangères et des Transports, tenue lundi à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, la Turquie, l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan ont signé la "Déclaration de Bakou".