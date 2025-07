"En revanche, certains acteurs pensent qu'ils pourraient tirer profit de la durée de la guerre aussi longtemps que possible", a indiqué, le directeur de Communication de la Présidence turque, Fahrettin Altun, dans une interview accordée au journal italien Il Messaggero, avant le troisième sommet intergouvernemental qui se tiendra lundi entre la Turquie et l'Italie.

"Ils pensent que si la guerre se prolonge, la Russie s'affaiblira et ils soutiennent les Ukrainiens juste assez pour prolonger la guerre."

Il a souligné que la Turquie n'a jamais été un tel pays et qu'elle ne le sera pas non plus à l'avenir.

"Nous devons croire en la paix et lutter dans la paix", a-t-il ajouté.

Parlant des sanctions contre la Russie, il a précisé que ces sanctions ne peuvent être significatives et légitimes que si elles sont imposées sous l'égide de l'ONU.

Candidatures nordiques à l'OTAN

Altun a également réitéré la position de la Turquie sur la candidature de la Suède et de la Finlande à l'adhésion à l'OTAN.

"De notre point de vue, la question de l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN concerne exclusivement la Suède et la Finlande. Si ces états, qui sont restées neutres pendant longtemps, sont admises à l'OTAN, nous nous engagerons à les défendre en vertu de l'article 5."

"Par conséquent, nous devons être sûr que ces pays ont pleinement intériorisé les valeurs et les objectifs de l'OTAN tout en étant fermement attachés à la sécurité du peuple turc."

Il a par ailleurs affirmé que la Turquie trouve précieux le soutien de l'Italie à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne.

"En tant que pays d'Europe du Sud, nous devrions nous engager dans une coopération beaucoup plus étroite", a-t-il souligné.