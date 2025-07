Dans un communiqué, le ministère turc des Affaires étrangères a exprimé sa tristesse face aux pertes de vies humaines dans l'attaque au missile.

"De telles attaques, qui ont récemment visé des établissements civils dans différentes villes, dont Kiev, révèlent une fois de plus la brutalité de la guerre en Ukraine et démontrent le besoin urgent d'une paix durable, a indiqué le ministère dans le communiqué. Nous réitérons avec force notre appel à l'arrêt immédiat de cette guerre dévastatrice et à donner la priorité à une solution diplomatique."

Plus tôt ce lundi, les autorités ukrainiennes ont déclaré qu'au moins 10 personnes ont été tuées et plus de 40 autres blessées après que des missiles russes ont frappé un centre commercial avec plus de 1 000 personnes à l'intérieur dans la ville de Krementchouk.