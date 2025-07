Une vidéo spectaculaire diffusée sur les réseaux sociaux montre quatre hommes en vêtements élégants, casquettes et lunettes défonçant à la masse une vitrine de la TEFAF ("The European Fine Art Fair") de Maastricht, dans le sud-ouest du pays.

Deux des hommes ont brandi ce qui ressemblait à des pistolets face à un homme qui a tenté de s'interposer, armé d'un grand vase en verre plein de fleurs.

La police a annoncé avoir arrêté deux personnes et en rechercher d'autres, sans fournir de montant du préjudice pour le moment.

"La police enquête sur un possible vol à main armée à la TEFAF de Maastricht. Quatre suspects seraient impliqués. Ils sont recherchés par de nombreuses unités", a écrit la police de la province néerlandaise du Limbourg sur Twitter.

Les routes proches de la foire ont été coupées, ainsi qu'un important tunnel routier, durant la traque des voleurs.

Selon les médias néerlandais, la vitrine visée par les cambrioleurs contenait des produits d'un joaillier londonien.

La TEFAF est un des plus grands salons d'art et d'antiquités de la planète et attire en général des dizaines de milliers de visiteurs. Elle existe depuis plus de 30 ans et faisait son retour cette année, après une interruption due à la pandémie de Covid-19.

"C'est allé très vite"

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montraient la vitrine brisée à la foire.

Un visiteur, Jos Stassen, a déclaré être venu mardi à l'événement en espérant admirer des œuvres d'art en paix.

"Normalement, c'est très calme (...) et serein, mais soudain j'ai entendu beaucoup de bruit, je me suis tourné et brusquement j'ai vu ces hommes", a-t-il raconté à la chaîne publique NOS. "L'un a commencé à cogner (sur la vitrine) et les autres tenaient les gens à distance, faisaient peur à tout le monde. J'ai aussi vu une arme. C'est allé très vite et ça a duré très peu de temps, mais je tremble encore un peu".

L'expression "Peaky Blinders" est devenue virale sur les réseaux sociaux néerlandais, parce que les casquettes portées par les voleurs ressemblaient à celles de la bande criminelle britannique éponyme, rendue célèbre par une série portant le même nom.

Ce n'est pas la première fois que la TEFAF est visée par des criminels.

En 2011, un diamant et un collier incrustés de diamants valant 860.000 euros avaient été dérobés, là aussi à un joaillier originaire de Londres.