La réunion quadripartite entre les dirigeants de la Turquie, de la Finlande, de la Suède et de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) a débuté mardi, en marge du sommet de l'Alliance atlantique qui se déroule dans la capitale espagnole, Madrid.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, le président finlandais, Sauli Niinistö, et la première ministre suédoise, Magdalena Andersson, discuteront de la candidature des pays nordiques à l'Alliance et des préoccupations d'Ankara relatives à ce sujet.

La Suède et la Finlande ont officiellement demandé à rejoindre l'Alliance atlantique le mois dernier, une décision motivée par la guerre de la Russie en Ukraine.

La Turquie, membre de longue date de l'Alliance, a cependant émis des objections à ces candidatures, reprochant aux pays concernés de tolérer, voire de soutenir, les groupes terroristes.

Stoltenberg n'a cessé de répéter que la Turquie a des "préoccupations légitimes liées à sa lutte contre le groupe terroriste PKK et d'autres organisations", et que le PKK est considéré comme une organisation terroriste par l'OTAN, l'Union européenne, ainsi que la Finlande et la Suède.

Au cours de sa campagne de terreur de plus de 35 ans contre la Turquie, le PKK s'est rendu responsable de la mort de plus de 40 000 personnes, dont des femmes, des enfants et des nourrissons.