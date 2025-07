L'OTAN se renforce aux portes de la Russie, Moscou dénonce son agressivité

Les pays de l'OTAN vont renforcer leur présence militaire aux portes de la Russie et valider l'élargissement de l'Alliance à la Suède et à la Finlande, un mouvement jugé "agressif" et "profondément déstabilisateur" par Moscou.