"La France et la Turquie sont plus que jamais attachées à l'unité et à la force de l'OTAN", a déclaré le président français, Emmanuel Macron.

Dans une sortie sur Twitter, Macron a indiqué que Paris et Ankara continueront à déployer des efforts pour assurer l'exportation de céréales ukrainiennes via la mer Noire.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a rencontré son homologue français en marge du sommet de l'OTAN tenu dans la capitale espagnole, Madrid.

La Turquie s'est engagée activement auprès de Kiev et de Moscou pour garantir l'exportation de millions de tonnes de céréales depuis l'Ukraine et éviter une pénurie alimentaire d'ampleur mondiale.

Des tonnes de céréales ukrainiennes sont bloquées en raison de la guerre actuelle entre la Russie et l'Ukraine, ce qui entraîne des pénuries mondiales et une hausse des prix.

La Russie, accusée d'utiliser la crise alimentaire mondiale comme une arme de guerre, a fait savoir que les sanctions occidentales restent à l'origine des pénuries alimentaires.