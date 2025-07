Selon l’Insee, cette hausse de l'inflation serait due à une accélération des prix de l'énergie et de l'alimentation. L'inflation est tirée par la progression des prix de l'énergie et des produits alimentaires, qui ont respectivement augmenté de 33,1% et 5,7% par rapport à juin 2021, détaille l'Institut national de la statistique.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,7 % comme en mai et les prix de l’énergie accéléreraient nettement en lien avec ceux des produits pétroliers. En hausse le mois précédent, les prix des produits manufacturés seraient stables en raison du début des soldes d’été alors que les prix des services et de l’alimentation ralentiraient.

Selon l’institut, les prix risquent de continuer à augmenter dans les mois à venir. L’institut avait prévenu vendredi que l'inflation devrait atteindre 6,8% à l'automne, un niveau inédit depuis 1985. Pour l'ensemble de l'année 2022, l'Insee prévoit une inflation à 5,5% contre 1,6% en 2021.