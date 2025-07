Jusqu'à l'heure, la Turquie se vante par le plus grand nombre de médailles d'or en récoltant 19 médailles en toutes disciplines confondues, 9 médailles d'argent et 12 médailles de bronze, pour un total donc de 40 médailles, tandis que l'Italie est le pays le plus médaillé avec un total de 44 médailles dont 10 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 14 médailles de bronze.

La 19e édition des Jeux méditerranéens qui se déroule actuellement à Oran (25 juin-05 juillet), réunit 3390 athlètes de 26 nations.

L’Europe est représentée par 18 pays avec un nombre d’athlètes dépassant la moitié du chiffre total dont l’Albanie, l’Andorre, la Bosnie-Herzégovine, Chypres, la Croatie, l’Espagne, la France, la Grèce, l’Italie, le Kosovo, la Macédoine du nord, Malte, Monténégro, le Portugal, Saint Marin, la Serbie, la Slovénie, l’Albanie et Monaco.

Quant à l'Afrique, elle participe avec 636 athlètes de cinq pays, l’Algérie (pays hôte) avec 324 sportifs, l'Egypte avec 191, la Tunisie avec 175 athlètes, le Maroc avec 137 participants et la Libye avec 14 compétiteurs.

L’Asie est représentée par 388 athlètes de trois pays dont 324 de la Turquie, 38 du Liban et 26 de la Syrie.