En tête du classement depuis la troisième journée, la Turquie reste toujours sur le sommet de la pyramide, avec 96 médailles, dont 41 en or, 24 en argent et 31 en bronze. Durant la journée d'aujourd'hui, les athlètes turcs ont récolté 12 nouvelles médailles, dont quatre en or.

L'Italie qui termine ces jeux en force est en deuxième position avec 129 médailles. Un record dans cette édition des JM d'Oran 2022. Les sportifs italiens ont gagné, rien que pour la journée de dimanche, 29 médailles, dont six en or. Au total, ce pays compte 37 distinctions en métal précieux, 44 en argent et 48 en bronze.

La France, elle aussi, donne l'impression de se lancer dans un véritable sprint. Elle parvient à déloger le pays organisateur, l'Algérie, de la troisième place au classement. Les athlètes français se sont emparés, jusque-là, de 71 médailles, dont 19 en or, 20 en argent et 32 en bronze.

L'Algérie, pour sa part, descend à la 4ème place avec 48 médailles, dont 19 en or, 15 en argent et 14 en bronze. Mais ce score est très honorable pour le pays qui n'avait pas remporté autant de titre de toute l'histoire de ses participations aux Jeux méditerranéens. Son meilleur résultat remonte à l'édition de Tunis où les athlètes algériens sont revenus avec 27 médailles.

La 5ème place revient momentanément à la Serbie, avec 26 médailles (12 or, 6 argent et 8 bronze). De son côté, l'Espagne, et en dépit du nombre de titres gagnés (50 en tout), reste à la 6ème place en raison du nombre de médailles d'or gagnées (11 seulement). Elle devance L'Égypte, 7ème, avec 43 médailles, dont 11 en or. Elle est suivie par la Grèce (26 médailles) et le Portugal (21 médailles).

Sans titre gagné durant cette journée, la Tunisie reste toutefois à la 10ème position. Le Maroc (30 médailles, avec 3 en or) ne quitte toujours pas la 14ème place.