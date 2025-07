La nouveauté de cette journée est le changement intervenu au classement général, avec l'intronisation des Italiens qui ont surclassé les Turcs. Les athlètes italiens ont remporté un total de 148 médailles (44 en or, 48 en argent et 56 en bronze). Ils ont réussi une performance ce lundi en ajoutant à leur capital 19 titres.

Les Turcs qui avaient monopolisé la tête du classement depuis la troisième journée, descendent à la deuxième place avec 103 médailles (42 en or, 25 en argent et 36 en bronze). Leur récolte de la journée était de 7 médailles, dont une en or. Mais, la Turquie est la deuxième nation à dépasser le seuil de 100 médailles durant cette 19ème édition des J.M.

Ayant délogé l'Algérie, pays organisateur, de la 3ème place depuis dimanche dernier, la France a consolidé sa position en remportant, durant cette journée, 7 nouvelles médailles, avec deux en or, dont une a été arrachée par sa sélection de football qui a battu, en début de soirée, l'Italie (1-0) en finale du tournoi de foot. Les sportifs français totalisent ainsi 78 médailles, dont 21 en or, 22 en argent et 35 en bronze.

Mais la France est talonnée de près par l'Algérie, dont les athlètes ne cessent de pulvériser leur record de médailles dans ces jeux, en le portant à 52, dont 20 en or, 16 en argent et 16 en bronze. Jamais les Algériens n'ont atteint ce nombre de titres gagnés en une seule édition de toute l'histoire de leur participation à ce genre de compétitions internationales.

L’Algérie risque d'être surclassée aussi par les Espagnols qui restent en embuscade, à la 5ème place, avec 59 médailles, dont 14 en or, 23 en argent et 22 en bronze. Il y a également le retour en force de l'Égypte qui passe à la 6ème place en totalisant 49 réalisations, dont 13 médailles d'or, 14 en argent et 22 en bronze.

La Serbie a dégringolé, quant à elle, à la 7ème place avec 28 médailles, dont 12 en or, 7 en argent et 9 en bronze. La Grèce (8ème) et le Portugal (9ème) figurent dans le top 10 avec respectivement 30 médailles (10 en or, 10 en argent et 10 en bronze) et 23 médaillons (6 or, 10 argent et 7 bronze). La Tunisie, elle, reste scotchée à la 10ème place, avec 27 médailles, dont 6 en or, 8 en argent et 13 en bronze. Même s'il a totalisé 33 médailles (3 en or, 13 en argent et 17 en bronze), le Maroc ne quitte pas le ventre mou du classement. Il occupe toujours la 15 position, en raison du nombre trop faible de médailles en or remportées.