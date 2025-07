Selon le communiqué du gouverneur de ladite région David Valentin Ouédraogo, la population du village de Namissiguima a été la cible d'une attaque, perpétrée le 02 juillet 2022 dans la soirée, par des hommes armés non identifiés. Le bilan après le ratissage des Forces de défense et de sécurité (FDS) fait état de neuf morts, à savoir six Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et trois civils.

Cette attaque a également causé d'importants dégâts matériels et du bétail a aussi été emporté par les assaillants, précise le communiqué.

Tout en condamnant "cette barbarie", le gouverneur a invité une fois de plus les populations à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre l'insécurité.

Dans la nuit de dimanche à lundi, une autre attaque a fait 22 morts parmi les civils contre la commune rurale de Bourasso dans le Nord-ouest du Burkina Faso, selon le gouvernement.

Depuis 2015, le Burkina Faso est en proie à des attaques terroristes qui ont fait de nombreuses victimes et plus de 1,9 million de déplacés internes.