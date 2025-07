Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a souligné la nécessité de s'attaquer à toutes les menaces à la sécurité, notamment contre "une Russie plus agressive et le danger du terrorisme".

Stoltenberg a tenu une conférence de presse conjointe mardi avec la ministre suédoise des Affaires étrangères, Ann Linde, et son homologue finlandais, Pekka Haavisto, après la cérémonie de signature des protocoles d'adhésion des deux pays à l'Alliance atlantique.

Le secrétaire général a déclaré que les deux pays participeront aux travaux de l'OTAN en tant qu'"invités" à partir de ce jour.

Remerciant la Turquie, la Finlande et la Suède pour leurs attitudes constructives, Stoltenberg a déclaré que le mémorandum tripartite du Sommet de Madrid est "l'architecte d'aujourd'hui".

Rappelant que la lutte contre le terrorisme est au sommet de l'agenda de l'OTAN, Jens Stoltenberg a ajouté que le mémorandum tripartite fournit une bonne plateforme pour accélérer la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Et de poursuivre: "La meilleure façon de gagner les esprits et les cœurs est de s'unir contre toutes les menaces à la sécurité auxquelles nous sommes confrontés, comme une Russie plus agressive et le danger du terrorisme".