La Turquie et l'Italie ont confirmé leur coopération dans de nombreux domaines, allant des industries de la défense, des transports, de l'économie et du commerce, aux relations de la Turquie avec l'Union européenne.

C’est ce qui ressort d'une déclaration conjointe publiée mardi après le troisième sommet gouvernemental tenu par la Turquie et l'Italie, qui s'est tenu au complexe présidence turque de la capitale, Ankara, dirigé par le président de la République de Turquie Recep Tayyip Erdogan et le Premier ministre italien Mario Draghi.

D’après le document, la Turquie et l'Italie se sont unies à travers l'histoire autour de valeurs, de principes et d'objectifs communs en Europe et dans la région méditerranéenne, notant que cette base solide a permis aux deux pays de développer la coopération dans tous les domaines.

Il a déclaré également que les deux pays, alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et partenaires du G20, qui coopèrent et coordonnent étroitement sur les questions régionales et internationales, ont apporté des contributions importantes à la paix et à la stabilité internationales en Europe et au-delà.

Il a fait savoir que le troisième sommet tenu par les gouvernements des deux pays a eu lieu à un moment où le monde est témoin de la guerre russo-ukrainienne, de l'insécurité énergétique et alimentaire et de l'étape du retour à la vie normale après la pandémie de Covid-19, de la migration irrégulière et du changement climatique, en plus des développements importants aux niveaux mondial et régional tels que les catastrophes naturelles qui nécessitent une réponse harmonieuse et une intervention humanitaire.

Le communiqué a noté que "dans ce contexte, le troisième sommet a permis aux deux pays de faire le point sur la coopération bilatérale et multilatérale dans tous les domaines et d'examiner les voies et moyens de renforcer cette coopération avec la participation effective des institutions publiques compétentes, parlements, hommes d'affaires, universitaires, les centres de recherche et la société civile."

"A cette occasion, les deux parties ont renouvelé leur volonté commune de poursuivre un dialogue ouvert et honnête, et ont affirmé leur volonté et leur détermination envers une coopération future, les deux parties ont décidé de tenir régulièrement le sommet gouvernemental et d'organiser le prochain sommet en Italie", a-t-il ajouté.