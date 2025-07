Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a confirmé mercredi que son pays mettait tout en œuvre afin de produire rapidement des résultats positifs concernant le "corridor céréalier" qui devait être établi pour transporter les céréales depuis les ports ukrainiens via la mer Noire.

C’est ce qui ressort d’une déclaration qu’il a faite aux journalistes après la conférence de presse tenue par le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud dans la capitale, Ankara.

"Les pourparlers tenus par le président Erdogan, dans le cadre de ses efforts diplomatiques pour résoudre la 'crise alimentaire', se déroulent de manière positive", a déclaré Akar.

Il a fait savoir que les efforts coordonnés se poursuivent avec l'Ukraine, la Russie et les Nations Unies. "Nous continuons à travailler avec les ministères et institutions concernés et faisons de notre mieux pour obtenir des résultats positifs dans un proche avenir".

Akar a également précisé la possibilité qu'une délégation turque se rende à nouveau en Russie pour discuter de la question, ou qu'une délégation russe vienne à Ankara.

"Il y a 4 acteurs dans ce dossier : la Turquie, la Russie, l'Ukraine et l'ONU, et il y a une dimension sécuritaire dans la navigation maritime, où il y a les mines et la sécurité portuaire", a-t-il expliqué.

"Les Nations Unies ont des résolutions, un cadre et un plan, et nous déployons nos efforts pour trouver un moyen en évaluant toutes ces questions".

A l'initiative de la Turquie, une "ligne rouge" a été établie entre Ankara, Moscou et Kiev pour résoudre la crise des navires cargos transportant des céréales bloqués dans les ports ukrainiens.