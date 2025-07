Les 19ème Jeux méditerranéens d'Oran 2022 ont été clôturés, mercredi soir, après dix jours de compétition à laquelle ont pris part des sportifs de 26 pays. Comme pour l'ouverture, la cérémonie de clôture de cet événement a été également grandiose, avec la participation d'artistes algériens de renom, à l'image de la star du Rai, Cheb Mami, Dj Snake, le groupe Babylone et le chanteur de musique Kabyle, Mohamed Allaoua.

Le nombreux public présent au stade olympique d'Oran a été également égayé par de nombreux autres artistes qui étalaient la diversité de la culture algérienne.

Cette cérémonie haute en couleurs a vu la participation du Premier ministre algérien, Aimene Benabderrahmane et de la présidente éthiopienne, Sahle-Work Zewde.

S'exprimant au début de cette cérémonie, le commissaire de ces jeux, Aziz Derouaz, s'est félicité de la réussite de "cette fête", qui est, selon lui, "une autre preuve de la capacité de l'Algérie à accueillir des événements sportifs internationaux de haut niveau". Même affirmation pour le Premier ministre algérien qui a clôturé ces jeux, au nom du président, Abdelmadjid Tebboune.

Domination de l'Italie et de la Turquie

Cette 19ème édition des Jeux méditerranéens a été marquée par une domination des athlètes italiens et turcs qui ont remporté, à eux seuls, 260 médailles. C'est l'Italie qui a terminé en tête du classement avec 159 titres, dont 48 médailles en or, 50 en argent et 61 en bronze.

La Turquie arrive en deuxième position avec 108 médailles, dont 45 en or, 26 en argent et 37 en bronze. Sur le podium, on retrouve la France, 3ème, avec 21 médailles d'or, 24 en argent et 36 en bronze, soit un total de 81 médailles.

Le pays organisateur, l'Algérie qui réalise sa meilleure prestation au niveau international, se classe à la 4ème place avec 53 médailles, dont 20 en or, 17 en argent et 16 en bronze. Dans le top 5, on retrouve aussi l'Espagne avec 66 médailles, dont 16 en or, 25 en argent et 66 en bronze.

Après avoir accueilli avec succès cette édition, la ville algérienne d'Oran passe le flambeau à la ville italienne de Taranto qui accueillera la 20ème édition des Jeux méditerranéens prévus en 2026.