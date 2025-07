Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu et son homologue russe Sergueï Lavrov ont discuté des derniers développements en Ukraine et en Syrie, ainsi que de la sécurité alimentaire mondiale.

Le chef de la diplomatie turque a déclaré dans un tweet, jeudi, qu'il avait rencontré Lavrov en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20.

Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a également déclaré dans un communiqué que Lavrov et Cavusoglu se sont rencontrés durant le sommet du G20 en cours sur l'île indonésienne de Bali.

Il a ajouté que les deux ministres avaient eu des échanges de vues sur un certain nombre de questions internationales et régionales, et exprimé leur gratitude pour la poursuite du dialogue politique de haut niveau entre les deux pays.

Il a rappelé que Lavrov et Cavusoglu ont confirmé leur volonté de poursuivre les réunions bilatérales de haut niveau et les contacts entre la Russie et la Turquie.