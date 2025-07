Selon la même source, les deux compagnies ont conclu un accord à Alger pour leur contrat d’achat et de vente de gaz naturel à travers le Medgaz. Il s’agit, a indiqué la même source, du renouvellement d’une entente qui a été conclue en 2011 entre les deux groupes sur la livraison du gaz algérien à la France via le gazoduc Medgaz qui relie directement l’Algérie à l’Espagne.

« A travers cet accord, les deux parties ont convenu de définir le prix de vente contractuel applicable sur une période de trois ans, allant jusqu’à 2024, pour prendre en compte les conditions du marché », a précisé la même source. Les deux groupes "ont confirmé leur intention d’étendre leur partenariat sur le GNL et le gaz naturel ». La Sonatrach a annoncé aussi qu’elle « renforcera sa part dans le portefeuille d’approvisionnement d’Engie, permettant aux deux groupes de poursuivre leur diversification et de contribuer à la sécurité énergétique des clients européens ».

"Sonatrach et Engie, fort de leur partenariat historique autour du gaz, se sont également engagés à travailler ensemble en vue de réduire leur empreinte carbone et d’évaluer de nouvelles opportunités, en particulier sur le développement de l’hydrogène », a indiqué la même source. Avec la hausse des prix du gaz sur le marché mondial, Sonatrach a entamé des négociations avec ses clients français, espagnols et portugais approvisionnés via le Medgaz pour obtenir une révision à la hausse des prix.

Pour rappel, le PDG du groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé, il y a quelques jours, que des accords dans le domaine gazier "seront prochainement annoncés" pour une révision des prix du gaz exporté par l’Algérie. Le même responsable a cité, dans ce sens, un accord conclu avec l'Italien ENI. Toufik Hakkar a fait savoir que "la révision des prix du gaz exporté par l’Algérie se fait avec l’ensemble de ses partenaires au vu de l’augmentation des prix mondiaux du gaz". "D’autres accords sont en cours de négociation avec deux partenaires, d’autant que lors du dernier trimestre, les prix du gaz ont augmenté sur le marché Spot", a-t-il expliqué.