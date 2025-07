La Turquie et la Malaisie ont signé un protocole d'accord visant à renforcer la coopération entre les deux pays dans le domaine des médias et de la communication.

Le département de la Communication de la présidence turque a déclaré dans un communiqué que les deux pays avaient signé un protocole d'accord sur la coopération dans le domaine des médias et de la communication, ainsi que divers accords de coopération.

Cela s'inscrit dans le cadre d'une visite officielle du Premier ministre malaisien Ismail Sabri Yaakob en Turquie à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Le mémorandum a été signé par le chef du département de la Communication de la présidence turque , Fahrettin Altun, et le ministre malaisien des Affaires étrangères, Dato Seri Saifuddin Abdullah.

Ce mémorandum vise à renforcer et à développer davantage les relations amicales entre les deux pays et les relations dans les domaines des médias et de la communication.

En conséquence, les deux pays cherchent à renforcer, encourager et développer la coopération dans les domaines de l'information, de la communication et de la radiodiffusion, sur la base de la réciprocité et des avantages mutuels, en tenant compte des dispositions du Mémorandum et des lois, législations et politiques nationales en vigueur dans les deux pays.

Les deux pays encourageront et développeront également la coopération technique dans les domaines de la communication, de la diffusion (radio, télévision et contenus numériques), de la production et du cinéma.

Dans le cadre du mémorandum, il y aura un échange d'informations et d'expériences entre les deux pays dans le domaine des médias et de la communication.

Le protocole d’accord est entré en vigueur jeudi et restera en vigueur pendant une période de 3 ans.