C’est au début de la période de la pandémie de Covid-19 que Julien Jorry (33 ans) et Céline Srédic (39) ont décidé de prendre la route pour faire un tour du monde en caravane, accompagnés de leur fille, Louleya, et de leur chien, “Eclair”. Ils ont fait part de leur expérience inédite à l’agence Anadolu.

Dans un premier temps, le jeune couple explique qu’il s’agit d’un “projet mûrement réfléchi” qui a tardé à venir en raison de l'arrivée de leur fille, Louleya.

Cependant, ils affirment avoir saisi la période de la pandémie comme une opportunité pour prendre la route et réaliser leur rêve.

Pour Julien, la Turquie a été son pays favori parmi de nombreux visités, citant avoir voyagé à travers "la Suède, la Finlande, la Lettonie, la Lituanie, l’Estonie, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie” dans le cadre de leur projet.

“On est resté le plus longtemps en Turquie. Ça fait 7 mois qu’on est ici et on est très heureux”, souligne-t-il.

Il précise ensuite avoir été intrigués par la Turquie qu’ils “ne connaissaient pas ou peu” et affirme avoir été très agréablement surpris.

“On a été très agréablement surpris pour beaucoup de choses. Le paysage, mais surtout pour les gens adorables, accueillants, généreux. Ça a été notre coup de cœur”, dit-il.

Concernant les Turcs, Julien est catégorique : “Ce sont des gens généreux, toujours prêts à aider, à discuter, très chaleureux, très gentils, très respectueux aussi.”

Par ailleurs, à propos de la gastronomie turque, Julien est aux anges : “La gastronomie turque… C’est un peu aussi pour ça qu’on est resté. Ils nous ont bien eu. C’est très très bon !”

Son plat préféré a, sans aucun doute, été les “gözleme” (Crêpe turque farcie, NDLR), mais précise : “C’est toujours très bien cuisiné, que ce soit un petit ou grand restaurant.”

De son côté, Céline affirme vouloir depuis toujours se familiariser avec d’autres cultures et souhaite découvrir de nouveaux paysages et de nouvelles personnes.

Pour elle aussi, la Turquie a été son pays favori.

“On est resté longtemps en Turquie parce que le pays nous plaisait beaucoup. C’est un très grand pays où il y a beaucoup de choses à voir. Il y a surtout plein de beaux endroits de nature à visiter”, explique-t-elle.

Après avoir indiqué être longtemps restée dans le sud de la Turquie, près de Fethiye, Céline affirme avoir également apprécié le bord de la mer Noire, dans le nord du pays.

“Et Istanbul, c’est quand même une ville qui n’existe nulle part ailleurs. C’est une ambiance assez folle”, ajoute-t-elle.

A propos de la population turque, Céline est du même avis que son compagnon : “ Les Turcs sont des gens supers généreux, gentils, accueillants.

Ils sont toujours prêts à nous aider. C’est des gens vraiment avec un bon et grand cœur.”

Pour la jeune maman, l’un des souvenirs les plus marquants de ce voyage a été de voir sa fille grandir avec d’autres enfants turcs. Elle ajoute que la générosité et l’accueil à bras ouverts des gens en Turquie vont beaucoup lui manquer.

La prochaine destination du couple sera la Grèce, ils passeront ensuite en Albanie, en Macédoine du Nord, en Croatie pour rejoindre ensuite l’Italie et enfin rentrer en France.

Après une visite auprès de leurs proches, ils reprendront leur aventure vers l’Espagne puis le Maroc.