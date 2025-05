Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, et le président du gouvernement de transition syrien Ahmed Al Charaa ont eu des entretiens mardi à Ankara, marquant une étape historique vers l'approfondissement des relations bilatérales et la promotion de la stabilité régionale.

Au cours de cette réunion, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la coopération en matière de sécurité, la reprise économique et la reconstruction d'une Syrie déchirée par la guerre, soulignant une nouvelle phase d'engagement entre les deux nations.

Le président Erdogan a réaffirmé le soutien de longue date de la Turquie à la Syrie. “Tout comme nous n'avons pas laissé nos frères et sœurs syriens seuls dans leurs jours les plus désespérés et les plus difficiles, nous continuerons à leur fournir le soutien nécessaire dans la nouvelle période”, a-t-il déclaré.

Il a en outre souligné l'engagement de la Turquie envers l'intégrité territoriale de la Syrie. “La base de notre politique envers notre voisin syrien a longtemps été la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité de ce pays”, a déclaré Erdogan, rappelant que les deux pays sont convenus de prendre des mesures pour assurer la sécurité et la stabilité économique en Syrie.

Le dirigeant turc a également réitéré la volonté d'Ankara d'aider la Syrie dans ses efforts de lutte contre le terrorisme

"Nous sommes prêts à fournir le soutien nécessaire à la Syrie dans la lutte contre toutes sortes de terrorisme, qu'il s'agisse de Daesh ou du PKK/YPG", a assuré le chef d’Etat turc.

Coopération économique et humanitaire

Sur le plan économique, Erdogan a souligné la volonté de la Turquie de contribuer à la reconstruction d’après-guerre de la Syrie.

"Nous sommes prêts à soutenir la reconstruction des villes syriennes dévastées. À mesure que le développement économique de la Syrie s'accélère, les retours volontaires prendront également de l'ampleur", a déclaré Erdogan.

Le président intérimaire syrien, Ahmed Al Charaa, a, pour sa part, salué la perspective d’une coopération plus étroite avec la Turquie dans des secteurs clés, exprimant sa gratitude pour le soutien continu d’Ankara.

“Le peuple syrien n'oubliera jamais la noble position des institutions, de l'État et du peuple turcs”, a-t-il déclaré.

Il a fait part des aspirations de la Syrie à maintenir des relations culturelles, économiques et commerciales plus fortes avec la Turquie.

“Nous aimerions vraiment coopérer dans les domaines culturel, économique et commercial afin de pouvoir atteindre notre objectif stratégique”.

Al Charaa a également mis en avant l’importance de la collaboration en matière de sécurité.

“L'un de nos objectifs stratégiques sera la coopération en matière de sécurité”, a-t-il insisté.

Il a ajouté que la Syrie entend renforcer les échanges commerciaux et les partenariats d'investissement, en particulier dans la reconstruction des infrastructures.

Appel à une pression internationale sur Israël

Dans un appel commun à la stabilité régionale, Al Charaa a exhorté la communauté internationale à accroître la pression sur Israël pour qu’il revienne à ses frontières d’avant 1967, s’alignant ainsi sur la position de longue date de la Syrie sur le conflit israélo-palestinien.

Un nouveau chapitre dans les relations Turquie-Syrie

Le président Erdogan a décrit la visite d’Al Charaa comme un tournant dans les relations entre la Turquie et la Syrie.

"Je considère cette visite historique comme le début d'une ère d'amitié et de coopération permanentes entre nos pays", a déclaré Erdogan.

Les deux dirigeants ont exprimé leur optimisme quant à l’importance de la solidarité entre leurs nations pour l’établissement d’une région stable et sans terrorisme.

“En agissant de manière solidaire, je crois que nous établirons complètement une atmosphère de paix et de sécurité sans terrorisme dans notre géographie commune”, a conclu Erdogan.

La réunion marque une nouvelle phase d'engagement diplomatique entre la Turquie et la Syrie, en mettant l'accent sur la reconstruction de la Syrie, le renforcement des liens économiques et la résolution commune des défis de sécurité régionale.