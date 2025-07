Dans l'après-midi, une prière funéraire aura lieu pour les 50 victimes tuées et identifiées du génocide de Srebrenica, décrit comme la plus grande tragédie humaine en Europe après la Seconde Guerre mondiale.

Avant la prière funéraire, un programme de commémoration aura lieu au Centre commémoratif de Srebrenica pour le 27ème anniversaire du génocide.

La plus jeune des victimes du génocide qui sera inhumée cette année est Salim Mustafic, qui avait 16 ans lorsqu'il a été tué, et la plus âgée est Husejin Krdzic, qui avait 59 ans.

6 721 victimes inhumées jusqu'à présent

Après l'occupation de Srebrenica par les troupes serbes sous le commandement de Ratko Mladic le 11 juillet 1995, les civils bosniaques qui s'étaient réfugiés auprès des soldats néerlandais au sein des Nations unies (ONU) ont alors été remis aux Serbes.

Permettant aux femmes et aux enfants d'atteindre la zone contrôlée par les soldats bosniaques, les Serbes ont massacré au moins 8 372 hommes dans les zones boisées, les usines et les entrepôts. Les Bosniaques assassinés ont été enterrés dans des fosses communes.

Après la guerre, les victimes, dont les corps ont été retrouvés dans les fosses communes dans le cadre des efforts de recherche des disparus, sont enterrées lors d'une cérémonie organisée au cimetière commémoratif de Potočari le 11 juillet de chaque année après identification.

Après la cérémonie de cette année, le nombre de victimes enterrées dans le cimetière commémoratif passera à 6 721.