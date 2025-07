Le président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a mis l'accent sur le soutien fort à la Bosnie-Herzégovine lundi, au 27e anniversaire du génocide de Srebrenica.

"Nous rejetons les démarches visant à minimiser le crime de génocide, à ignorer les souffrances de nos frères bosniaques et à insulter la mémoire de nos martyrs", a déclaré Recep Tayyip Erdogan dans son message vidéo diffusé lors de la cérémonie de commémoration qui s'est tenue à Potocari, dans l'est de la Bosnie-Herzégovine.

"Notre douleur est toujours aussi vive qu'au premier jour. Avec chaque charnier découvert, avec chaque martyr que nous voyons partir, notre chagrin et notre douleur grandissent", a-t-il ajouté.

Erdogan a déclaré que la Turquie fournit tout le soutien nécessaire à la sécurité, au bien-être et à un avenir meilleur de la Bosnie-Herzégovine.

"Assurer l'avenir de la Bosnie-Herzégovine en tant que pays fort et prospère est notre devoir envers les martyrs que nous avons perdus à Srebrenica et dans d'autres parties de la Bosnie-Herzégovine. Il ne fait aucun doute que des générations de jeunes sont la garantie d'une Bosnie-Herzégovine pacifique et prospère", a déclaré le président.

Il a ajouté que la Turquie n'oubliera ni ne laissera oublier le génocide de Srebrenica.

La Bosnie-Herzégovine fait cette année ses adieux à 50 victimes nouvellement identifiées du massacre de 1995 lors d'un service commémoratif.

Chaque année, le 11 juillet, des victimes du génocide nouvellement identifiées sont inhumées au cimetière commémoratif de Potocari.

Après les funérailles de cette année, le nombre d'enterrements dans le cimetière est passé à 6 721.

La plus jeune des victimes enterrées cette année était Salim Mustafic, qui avait 16 ans lorsqu'il a été tué, tandis que Husejin Krdzic, 59 ans, était le plus âgé.

Génocide de Srebrenica

Plus de 8 000 hommes et garçons musulmans de Bosnie ont été tués lorsque les forces serbes de Bosnie ont attaqué la ville orientale de Srebrenica en juillet 1995, malgré la présence de troupes de maintien de la paix néerlandaises.

Les forces serbes tentaient d'arracher des territoires aux musulmans de Bosnie et aux Croates pour former un État.

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déclaré Srebrenica "zone de sécurité" au printemps 1993. Cependant, les troupes dirigées par le général Ratko Mladic, qui a ensuite été reconnu coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, ont envahi la zone de l'ONU.

Les troupes néerlandaises n'ont pas agi alors que les forces serbes occupaient la zone, tuant quelque 2 000 hommes et garçons le 11 ​​juillet.

Environ 15 000 habitants de Srebrenica ont fui vers les montagnes environnantes, mais les troupes serbes ont pourchassé et tué 6 000 autres personnes.

Les corps des victimes ont été retrouvés dans 570 endroits à travers le pays.

En 2007, la Cour internationale de justice de La Haye a jugé qu'un génocide avait été commis à Srebrenica.

Le 8 juin 2021, les juges du tribunal de l'ONU ont confirmé lors d'un procès en deuxième instance un verdict condamnant Mladic à la prison à vie pour génocide, persécution, crimes contre l'humanité, extermination et autres crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine.