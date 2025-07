Le tribunal du travail de Bonn a déclaré invalide le licenciement de Maram Salim par Deutsche Welle.

Le tribunal a jugé que les publications de Salim sur Facebook n'étaient pas antisémites et que son licenciement était illégal.

Dans sa déclaration écrite, Salim a rappelé qu'elle faisait campagne depuis longtemps pour les droits des femmes, les droits humains et les droits des animaux et que ces allégations l'avaient bouleversée.

Appelant DW à assumer ses responsabilités, à s'excuser publiquement et à retirer ses allégations, Salim a déclaré : "DW ne devrait plus essayer de résilier les contrats de travail des Palestiniens parce qu'ils parlent des violations des droits de l'homme par Israël contre les Palestiniens. La décision est basée sur la haine envers les femmes palestiniennes comme moi ou Nemi Al-Hassan. Cela montre que leur campagne ne peut plus réussir. Il était clair dès le début que j'étais innocente".

L'avocat Ahmed Abed a également déclaré que le tribunal avait ouvertement souligné que les allégations d'antisémitisme contre Maram n'étaient pas fondées : "La Deutsche Welle doit maintenant protéger Maram plutôt que de céder à l'agitation".

DW a le droit de faire appel à la décision dans un délai d'un mois. DW doit également payer des frais de justice de 36 000 euros.