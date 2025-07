La frappe sur Nova Kakhovka, dans la région de Kherson, a fait 52 morts, a indiqué l'armée ukrainienne. Selon les autorités de la ville, installées par la Russie, au moins sept personnes ont été tuées et environ 70 blessées, a rapporté l'agence de presse russe TASS.

La frappe a eu lieu après que Washington a fourni à l'Ukraine des systèmes avancés d'artillerie mobile Himars, Kiev affirmant que ses forces les utilisent avec une efficacité croissante.

Un responsable de l'administration locale soutenue par la Russie a déclaré que l'Ukraine avait utilisé des missiles Himars et détruit des entrepôts contenant du salpêtre, un composé chimique qui peut être utilisé pour fabriquer des engrais ou de la poudre à canon.

Le ministère ukrainien de la Défense n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le type d'arme utilisé.

L'Ukraine se prépare aussi à une nouvelle offensive russe dans l'est du pays. Le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré qu'il y avait un renforcement significatif des troupes russes, en particulier dans les zones de Bakhmut et de Siversky, et autour de Sloviansk et de Kramatorsk.

Toute la ligne de front de la région est constamment bombardée, les troupes russes tentant de faire des percées mais elles sont repoussées, a-t-il ajouté.

Le bureau des droits de l'homme de l'Onu a déclaré mardi que 5.024 civils avaient été tués en Ukraine depuis le début de l’offensive, ajoutant que le bilan réel était probablement beaucoup plus élevé.

Le conflit a bloqué les exportations de céréales ukrainiennes, dont plus de 20 millions de tonnes sont bloquées dans les silos d'Odessa, un port clé de la mer Noire.