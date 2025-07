Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a qualifié de "lueur d'espoir" l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes conclu à Istanbul.

"L'accord qui vient d'être conclu pour faciliter les exportations de céréales ukrainiennes est une lueur d'espoir pour ceux qui souffrent de la faim dans le monde, a-t-il déclaré mercredi au siège de l'ONU à New York.

Aujourd'hui, nous avons enfin une lueur d'espoir ; une lueur d'espoir pour soulager la souffrance humaine et atténuer la faim dans le monde ; une lueur d'espoir pour soutenir les pays en développement et les personnes les plus vulnérables, une lueur d'espoir pour apporter une mesure de stabilité bien nécessaire au système alimentaire mondial."

Sa sortie est intervenue quelques minutes après que le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a annoncé que des responsables turcs, ukrainiens, russes et onusiens ont convenu de créer un centre de coordination à Istanbul pour faciliter les exportations de céréales ukrainiennes.

Hulusi Akar a notamment indiqué que les parties prenantes à la rencontre ont trouvé un terrain d'entente sur des questions techniques, telles que la sécurité de la navigation sur les routes de transfert, ainsi que les contrôles conjoints à l'entrée et à la sortie des ports.

Il a également ajouté que des représentants de l'Ukraine et de la Russie se réuniront en Turquie la semaine prochaine pour examiner les détails de l'accord et signer les documents pertinents en vue de rendre l'accord officiel.